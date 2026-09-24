Giải cứu cô gái trẻ bị lừa bán, ép làm vợ nơi xứ người

Sau khi nhận được lời cầu cứu, lực lượng Công an đã phối hợp xác minh, hỗ trợ đưa nạn nhân trở về quê an toàn.

Ngày 24/9, Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng các lực lượng liên quan hỗ trợ chị L.T.K.C. (SN 2000, trú xã Tương Dương) trở về nước và đoàn tụ với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, chị C. làm việc tại một công ty. Trong thời gian này, chị bị một số người làm cùng dụ dỗ, sau đó lừa đưa ra nước ngoài và bán cho một người đàn ông bản địa. Tại đây, chị C. bị ép kết hôn với người đàn ông này.

Cuộc sống nơi xứ người sau đó trở thành chuỗi ngày bất an khi chị C. thường xuyên bị gia đình chồng bạo hành, đe dọa. Không thể chịu đựng, người phụ nữ trẻ tìm cách bỏ trốn nhưng không thành công.

Chị C. được lực lượng chức năng hỗ trợ trở về nhà an toàn sau thời gian bị lừa bán ra nước ngoài.

Trong hoàn cảnh khó khăn, chị C. tìm cách liên lạc với người thân ở quê nhà, đồng thời gửi thông tin cầu cứu đến Công an xã Lượng Minh và Công an tỉnh Nghệ An, mong được hỗ trợ trở về Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh vụ việc, triển khai các biện pháp cần thiết để hỗ trợ nạn nhân.

Sau quá trình phối hợp giữa các lực lượng, chị C. được hỗ trợ trở về nước an toàn và bàn giao cho gia đình.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn liên quan đến mua bán người, môi giới kết hôn trái pháp luật hoặc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Đặc biệt, trước những lời mời chào việc làm, kết hôn hoặc ra nước ngoài với điều kiện hấp dẫn nhưng thông tin không rõ ràng, người dân cần thận trọng, kiểm chứng kỹ.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.