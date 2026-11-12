Giải cứu an toàn 2 du khách nước ngoài trong đám cháy khách sạn 6 tầng tại Đà Lạt

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hoảng 18 giờ 10 phút tại một phòng nghỉ thuộc tầng 5 của ELC Đà Lạt Hotel (đường Bà Triệu) khiến khói đen bao trùm. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người ở bên trong khách sạn đã hô hoán, di chuyển ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy khách sạn cao 6 tầng tại trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) tối 12/11. Ảnh: TTXVN phát

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, khống chế đám cháy. Do đám cháy xảy ra ở tầng 5 nên lực lượng chữa cháy đã sử dụng xe thang vươn cao khoảng 20 mét để phun nước trực tiếp, khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để khống chế nhanh đám cháy tại tầng 5 của khách sạn ở trung tâm Đà Lạt tối 12/11. Ảnh: TTXVN phát

Trong quá trình triển khai công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và nhanh chóng đưa 2 du khách người nước ngoài mắc kẹt tại tầng 6 của khách sạn xuống đất an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng cơ bản khống chế, không cháy lan sang các khu vực khác. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.