Giải cứu 9 người bị kẹt trong thang máy lúc rạng sáng

Thời điểm trên khoảng 23 giờ 45 phút ngày 15/11, 9 người vào thang máy căn nhà trong hẻm 377, Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh để đi lên các lầu trên, đến vị trí tầng 1 thì thang máy dừng đột ngột. Những người trong thang máy chờ đợi người giải cứu một lúc nhưng không thấy ai nên hoảng loạn kêu cứu.

9 người bị mắc kẹt trong thang máy được cứu hộ giải cứu kịp thời.

Tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH KV 10 ( Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động 2 phương tiện và 12 CBCS xuống hiện trường triển khai cứu người.

Lượng người trong thang máy lớn, oxy trong buồng thang máy không thể đủ thở cho những người mắc kẹt bên trong, nếu giải cứu chậm trễ nguy cơ bị ngạt thở rất cao.

Tiếp cận thang máy, cán bộ chiến sĩ làm công tác trấn an các nạn nhân, yêu cầu họ giữ bình tĩnh đồng thời triển khai các phương tiện, dụng cụ để phá cửa thang máy lấy không khí đồng thời đưa từng người bị kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Đến rạng sáng 16/11, 9 người bị mắc kẹt trong thang máy được giải cứu thành công. Mọi người được kiểm tra sức khỏe, tất cả đều ổn định tuy nhiên tinh thần vẫn có chút lo lắng.