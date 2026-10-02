Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm 'tay vịn' ở quán karaoke

Chiều 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bóc gỡ 1 đường dây chuyên dụ dỗ, lôi kéo, mua bán các thiếu nữ để phục vụ tại các quán karaoke, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú thôn Văn Thạch, xã Núi Thành), Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các xã, phường tại các khu vực phía Nam thành phố rà soát, quản lý chặt các tụ điểm karaoke trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nổi lên đối tượng Đặng Quốc Vũ với vai trò chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Đối với những nhân viên nữ không nghe lời, không phục vụ khách, Vũ chuyển cho các đối tượng khác cùng làm nghề “chăn dắt” hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

Xác định Vũ có dấu hiệu của tội phạm “Mua bán người” với sự tham gia giúp sức của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, cuối tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Công an xã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án...

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10/9/2026, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.V (SN 2011, trú xã Trà My) về làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Đến ngày 20/9/2026, Vũ chuyển giao V.T.V cho Huỳnh Thị Phong là người quản lý quán karaoke Ken tại thôn Cẩm Khê, xã Núi Thành. Đổi lại, Phong thanh toán cho Vũ số tiền 4,7 triệu đồng mà Vũ cho rằng V.T.V còn nợ. Theo lời khai của Vũ, số tiền này gồm chi phí mua sắm trang phục, mỹ phẩm cho V.T.V để làm nhân viên karaoke và tiền phạt phát sinh trong quá trình làm việc. Sau đó, Phong đưa V.T.V về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, vào tháng 6/2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận hai cháu Đ.T.N (SN 2011, trú xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) và Đ.T.M.T (SN 2013, trú xã Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi) từ Nguyễn Văn Phu để làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu cũng là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Trong quá trình phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã kiểm tra các quán karaoke và căn nhà Vũ thuê của ông M.B.T tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành làm nơi ở cho các nhân viên. Tại các địa điểm trên, tổ công tác phát hiện 8 thiếu nữ bị Vũ mua bán hoặc lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.