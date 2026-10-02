Giải cứu 8 bé gái, triệt phá đường dây 'sang tay' nhân viên karaoke

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phá thành công chuyên án, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú thôn Văn Thạch, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

3 đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ khách đến hát. Đáng chú ý, giữa các tụ điểm có tình trạng trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ cho nhau.

Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Mua bán người”, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã, phường liên quan rà soát, quản lý chặt các tụ điểm karaoke trên địa bàn.

Qua rà soát, Đặng Quốc Vũ nổi lên với vai trò chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Theo tài liệu thu thập được, đối với những nhân viên nữ không nghe lời, không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho các đối tượng khác cùng làm nghề quản lý nhân viên nữ phục vụ quán karaoke hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

Xác định hành vi của Vũ có dấu hiệu của tội phạm “Mua bán người”, đồng thời có sự tham gia giúp sức của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh, với quy mô, tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ thủ đoạn sang tay, chuyển giao nhân viên, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng công an xã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án. Các tổ công tác đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan; đồng thời giải cứu thành công 8 bé gái dưới 16 tuổi, trong đó 3 cháu là nạn nhân bị mua bán, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm tiếp viên phục vụ quán karaoke.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Ngày 10/9/2026, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.V. (SN 2011) đề làm nhân viên phục vụ các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Ngày 20/9/2026, Vũ chuyển giao cháu V.T.V. cho đối tượng Huỳnh Thị Phong - quản lý quán karaoke Ken tại thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng. Phong thanh toán cho Vũ số tiền 4,7 triệu đồng rồi đưa V.T.V. về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, vào tháng 6/2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu hai cháu Đ.T.N. (SN 2011, trú xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) và Đ.T.M.T. (SN 2013, trú xã Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi) về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu cũng là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Trong quá trình phá án, cảnh sát kiểm tra căn nhà Vũ thuê của ông M.B.T. tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành làm nơi ở cho các nhân viên. Tại đây, tổ công tác tiếp tục phát hiện 8 trường hợp bị Vũ lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.