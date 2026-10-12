Giải cứu 4 thanh thiếu niên bị dụ sang Campuchia làm việc, hứa trả lương 1,8 triệu đồng/ngày

Ngày 12/10, theo tin từ Cục An ninh mạng, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) vừa hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời 4 thanh thiếu niên ngụ tại tỉnh Đồng Nai tránh khỏi nguy cơ bị lừa đảo, đưa trái phép sang Campuchia làm việc bằng chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội.

Qua nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà trọ thuộc ấp Thuận Tây (xã Bến Cầu) có nhóm 4 thanh thiếu niên có biểu hiện đang bị dụ dỗ qua biên giới, gồm: Nguyễn Vũ Phong (SN 2010), Lê Thị Ánh Nhi (SN 2011), Huỳnh Ngọc Đạt (SN 2009) và Ngô Minh Tâm (SN 2006, cùng ngụ xã An Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Vũ Phong khai nhận trong lúc tìm việc làm trên Facebook đã được một tài khoản ẩn danh liên hệ, hứa hẹn công việc bốc vác hoặc "rửa tiền đô" tại khu vực biên giới với mức lương hấp dẫn 1,8 triệu đồng/ngày.

4 thanh niên được giải cứu. Ảnh: CA.

Đối tượng yêu cầu Phong rủ thêm người đi cùng và hướng dẫn cả nhóm di chuyển đến thuê phòng trọ gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài từ ngày 4/10 để chờ bố trí người đưa sang Campuchia.

Trong thời gian chờ đợi, nhận thấy nhiều bất thường và lo sợ bị bán sang xứ người, nhóm thanh thiếu niên đã chủ động liên hệ với gia đình và trình báo công an địa phương. Công an xã Bến Cầu đã lập tức tiếp cận, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo, đưa các em về trụ sở an toàn và bàn giao cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Lực lượng chức năng cho biết, các đối tượng lừa đảo thường dùng kịch bản hứa hẹn mức lương cao, công việc đơn giản nhằm đánh vào sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của thanh thiếu niên, dụ dỗ các em di chuyển lên khu vực biên giới trước khi tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh cần tăng bước quản lý, cảnh giác trước các lời mời gọi tuyển dụng mập mờ trên mạng xã hội.

Được biết, tính từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Bến Cầu đã phát hiện và hỗ trợ ngăn chặn thành công 5 trường hợp tương tự từ nhiều tỉnh, thành khác tránh rơi vào bẫy lừa đảo mua bán người qua biên giới.