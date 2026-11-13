Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ sập nhà sau tiếng nổ lớn

Công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai tại hiện trường.

Nạn nhân bị thương được đưa ra bên ngoài. Ảnh: PC07

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo về vụ sập nhà tại các địa chỉ số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều đơn vị, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Hiện trường căn nhà đổ sập.

Tại hiện trường, vụ nổ khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83 và 85 bị hư hỏng nặng. Gạch đá, vật liệu xây dựng văng ra mặt đường, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Căn nhà đổ sập sau vụ nổ lớn.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cũng có mặt chỉ huy lực lượng triển khai các phương án ứng cứu.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ huy lực lượng triển khai các phương án ứng cứu.

Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương di dời những mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập để mở đường tiếp cận các vị trí nghi có người mắc kẹt. Quá trình tìm kiếm được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng tham gia cứu hộ.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 4 người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn tiếp tục được triển khai tại hiện trường.

Công tác cứu hộ cứu nạn đưa các nạn nhân ra ngoài từ đống đổ nát. Ảnh: PC07

Trước sự cố trên, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định an toàn trong bảo quản, sử dụng khí gas để phòng ngừa cháy, nổ.

Theo đó, người dân cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn thời hạn kiểm định, nguyên vẹn hình dạng thiết kế và được niêm phong đúng quy định; sử dụng bếp gas, dây dẫn, van điều áp và các phụ kiện chính hãng, có thiết bị an toàn tự ngắt khi xảy ra sự cố.

Cận cảnh căn nhà kinh doanh gas đổ sập sau vụ nổ lớn

Đến hơn 13 giờ ngày 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ nổ cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến căn nhà đổ sập, hai căn nhà liền kề bị sập tường.

Bình gas cần được đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng, không đặt trong phòng kín hoặc tầng hầm; các thiết bị điện phải bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5 m. Người dân tuyệt đối không tự ý sang chiết, nạp gas trái phép hoặc sử dụng các thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn.

Khi phát hiện rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh di chuyển đến nơi an toàn, khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn, mở cửa để thông thoáng không khí. Đặc biệt, không bật, tắt công tắc điện, sử dụng điện thoại di động trong khu vực nghi rò rỉ, không sử dụng lửa hoặc các thiết bị phát sinh tia lửa điện. Người dân cần nhanh chóng liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ.