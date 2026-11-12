Giải cứu 3 người mắc kẹt trong căn nhà đang cháy lúc đêm

Theo Công an TP. Hải Phòng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h56’ ngày 11/11/2026, tại một nhà dân ở phường Lưu Kiếm, Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hải Phòng) đã khẩn trương điều động 02 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy.

Hiện trường căn nhà bị cháy lúc đêm.

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà, nơi tập trung nhiều vật dụng, chất dễ cháy, không gian kín, khói và khí độc nhanh chóng bao trùm, trong khi lối ra vào duy nhất của gia đình cũng nằm ngay tại khu vực cháy.

Vụ cháy khiến 3 người trong gia đình mắc kẹt bên trong, ở trong tình thế hết sức nguy hiểm, không có khả năng tự thoát nạn.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng phá cửa, triển khai 02 lăng B phun nước dập lửa; đồng thời cử tổ trinh sát tiến vào bên trong qua tầng 2 để tìm kiếm, giải cứu nạn nhân.

Lực lượng PCCC và CNCH kịp thời giải cứu 3 người mặc kẹt trong căn nhà đang cháy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 đã kịp thời đưa 03 người trong gia đình bị mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.