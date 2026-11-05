Giải cứu 25 người trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội lúc rạng sáng

Rạng sáng 4/11, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ trên địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội. Nhờ sự chủ động xử lý ban đầu của người dân cùng sự khẩn trương của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đám cháy nhanh chóng được dập tắt, 30 người (gồm 25 người được giải cứu và 5 người tự thoát) đã thoát nạn an toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h53 ngày 4/11, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp nấu tại phòng 204, căn nhà số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều động 6 phương tiện cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

25 người ra ngoài an toàn. Ảnh: CA.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức chữa cháy, đồng thời hướng dẫn 25 người bên trong thoát nạn an toàn. Trước đó, 5 người đã chủ động tự thoát ra ngoài.

Đến khoảng 3h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực khác.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.