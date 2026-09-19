Giải cứu 2 người mắc kẹt trong ống cống ở Hà Nội
Xác định 2 người đang mắc kẹt bên trong ống cống Chèm, cảnh sát triển khai các biện pháp, nhanh chóng đưa cả 2 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội vừa giải cứu 2 người mắc kẹt trong ống cống ở phường Đông Ngạc.
Khoảng 16h09 ngày 18/9, Đội CC&CNCH khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo có người mắc kẹt trong khu vực cống Chèm, đường Liên Mạc, phường Đông Ngạc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy đến hiện trường.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định 2 người đang mắc kẹt bên trong ống cống. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn trong điều kiện khó khăn, nhanh chóng đưa cả 2 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Đến khoảng 17h, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa được 2 người mắc kẹt ra vị trí an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Hai ngày trước, cũng tại phường Đông Ngạc, một nam sinh tử vong thương tâm sau khi bị nước cuốn xuống cống khi đi qua khu vực ngập úng.
Cụ thể, khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện chiếc xe máy cũ màu xanh đen BKS 18F5-5540 bị đổ ở khu vực gần miệng cống thoát nước cuối đường Phố Viên, xung quanh không phát hiện tài xế.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an phường và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.
Công an phường phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh nhân thân, thông báo cho gia đình.
Cơ quan chức năng xác định chiếc xe máy trên mang tên anh S. (SN 1976, trú tại Mỹ Lộc, Ninh Bình). Gia đình cho con trai là N.Đ.S. (SN 2008, sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất) sử dụng làm phương tiện đi lại.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa 18/9, thi thể nam sinh xấu số được tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu Phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/giai-cuu-2-nguoi-mac-ket-trong-ong-cong-o-ha-noi-ar1040612.html