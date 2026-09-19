Giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 34 phút ngày 19-9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi). Vụ tai nạn khiến 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy khu vực 1 điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải BKS 29H-816.22. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau hơn 1 giờ thực hiện công tác cứu hộ, đến 2 giờ 59 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân ra khỏi cabin và bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Vy