Giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng triển khai cứu nạn, đưa 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải ra ngoài an toàn sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lúc rạng sáng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 34 phút ngày 19-9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi). Vụ tai nạn khiến 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy khu vực 1 điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.
Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải BKS 29H-816.22. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài.
Sau hơn 1 giờ thực hiện công tác cứu hộ, đến 2 giờ 59 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân ra khỏi cabin và bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Hà Vy
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giai-cuu-2-nguoi-mac-ket-trong-cabin-xe-sau-tai-nan-tren-cao-toc-post358178.html