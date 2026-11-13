Giải cứu 2 du khách nước ngoài mắc kẹt trong vụ cháy khách sạn ở Đà Lạt

Theo Bộ Công an, chiều tối ngày 12/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực nhà hàng ở tầng 6 của một khách sạn trên đường Bà Triệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Một nạn nhân được đưa ra. Ảnh: Bộ Công an.

Công tác chữa cháy được thực hiện khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn 2 du khách nước ngoài mắc kẹt tại tầng 6. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Bộ Công an.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.