Giải cứu 10 người mắc kẹt trong rừng tràm giữa mưa lũ

Dùng thuyền nhỏ tiếp cận nhóm người mắc kẹt

Ngày 10/11, lực lượng quân sự, công an và người dân địa phương phối hợp giải cứu 10 người dân xã Hướng Hiệp bị mắc kẹt tại một khu rẫy thuộc xã Hiếu Giang.

Lực lượng quân sự, công an và người dân đã phối hợp giải cứu thành công 10 người bị mắc kẹt do mưa lũ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhóm này đi làm rừng tràm thì gặp mưa lớn kéo dài. Nước dâng cao, chảy xiết, nhấn chìm các lối đi, khiến cả nhóm phải ở lại khu rẫy và báo tin cầu cứu.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hướng Hiệp huy động 3 cán bộ và 8 chiến sĩ dân quân đến hiện trường, phối hợp với công an và người dân dùng thuyền nhỏ vượt qua các đoạn ngập sâu, nước chảy xiết. Trong ngày 10/11, cả 10 người được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Đất đá vùi lấp 100 m quốc lộ 9C

Theo báo cáo nhanh lúc 17h ngày 10/11 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tại Km30+900 quốc lộ 9C qua xã Kim Ngân, hơn 10.000 m³ đất đá từ mái taluy dương tràn xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường trên đoạn dài khoảng 100 m, khiến giao thông tê liệt.

Sạt lở trên Quốc lộ 9C.

Các đơn vị bố trí hai mũi thi công từ phía đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây. Do khối lượng đất đá lớn, mặt bằng chật, khó bố trí nhiều thiết bị cùng lúc, việc dọn sạt lở dự kiến mất khoảng ba ngày mới có thể thông xe.

Trên quốc lộ 15D, cầu tràn Đakrông tại Km0+307, đoạn qua xã La Lay, ngập khoảng 1 m. Hàng trăm phương tiện, chủ yếu là xe tải chở hàng qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, phải dừng chờ nước rút.

Tại xã Đakrông, sáu ngầm tràn ngập sâu 2–2,5 m. Ở xã Triệu Phong, đường vào thôn Thượng Phước ngập khoảng 0,5 m, chia cắt hai khu dân cư với khoảng 250 hộ. Xã Hiếu Giang ghi nhận 289 hộ bị ảnh hưởng do ngập cục bộ. Địa phương đã sơ tán 30 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương và đưa họ trở về nhà an toàn sau khi nước rút.

Đoàn xe bị mắc kẹt ở Cửa khẩu La Lay

Hố sụt sâu hơn 5 m sát nhà dân

Tại thôn 4, xã Khe Sanh, khoảng 20h30 ngày 9/11, một hố sụt xuất hiện giữa khu vực nhà bếp của hai hộ dân. Miệng hố rộng gần 3 m ở vị trí lớn nhất, sâu hơn 5 m và chỉ cách mép tường hai nhà bếp khoảng 0,5 m. Hai bồn chứa nước của một hộ dân đổ xuống hố.

UBND xã Khe Sanh đã đặt cảnh báo, di dời các hộ dân trong khu vực đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đang theo dõi diễn biến hố sụt và xác định nguyên nhân để có phương án xử lý.

Trong 24 giờ tính đến 16h ngày 10/11, lượng mưa ở phía nam tỉnh Quảng Trị phổ biến 100–300 mm, riêng Hướng Sơn ghi nhận 361 mm. Lũ trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt đỉnh 4,69 m lúc 14h, cao hơn báo động 2 là 0,19 m, sau đó xuống chậm.

Hố sụt ở xã Khe Sanh.

Ngoài khơi, sóng lớn và gió mạnh làm đứt một số dây buộc tàu Seatrek, quốc tịch Singapore, khi tàu neo tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Đến chiều 10/11, lực lượng chức năng đã gia cố xong dây neo, tàu duy trì nổ máy tại cầu cảng.