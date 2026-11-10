Giải cứu 10 người đi làm rừng mắc kẹt do nước lũ chảy xiết ở Quảng Trị

Công an xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) vừa kịp thời tổ chức giải cứu 10 người dân địa phương bị mắc kẹt trong lúc đi làm rừng và gặp mưa lũ, không thể trở về nhà.

Theo đó, sáng 10/11, do mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao, chảy xiết, 10 người dân xã Hướng Hiệp đi làm tràm tại khu vực Km 27, đường vào xã Hướng Sơn cũ (nay thuộc xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) bị mắc kẹt. Họ buộc phải trú ngụ tại rẫy người dân ở xã Hiếu Giang trong tình trạng không lương thực, nước uống.

Lực lượng công an tổ chức giải cứu 10 người dân mắc kẹt do mưa lũ cùng phương tiện về nhà an toàn. (Ảnh: Công an xã Hướng Hiệp)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hướng Hiệp khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức cứu hộ. Đến 10h30 ngày 10/11 cả 10 người dân cùng 8 xe máy là tài sản của người dân được giải cứu thành công, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn.

Qua sự việc, Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân, không đi vào rừng, rẫy khi mưa lớn; tuyệt đối không vượt sông, suối khi nước dâng cao, chảy xiết.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 11h ngày 10/11 mưa lớn, mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông tại các ngầm tràn ở khu vực miền núi; ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Cụ thể, đường quốc lộ 15D (đoạn qua xã La Lay), cầu tràn ĐaKrông tại Km0+307 ngập khoảng 1,0m (tắc giao thông). Đường quốc lộ L9B, các ngầm tại Km25, Km23, Km14 ngập khoảng 30-50cm. Đường tỉnh 588A, cầu tràn Ba Lòng tại Km11+240 ngập khoảng 4,0m.

Tại xã ĐaKrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m (Tràn Ly Tôn (km28), thôn Ly Tôn; cầu tràn Chân Rò, thôn Chân Rò; Tràn Đá Đỏ và Tràn Tà Rẹc, thôn Pa Nang; Tràn Làng Cát, thôn Làng Cát; Tràn Tà Lêng, thôn Xa Lăng).

Tại xã Khe Sanh, ngập từ 0,5-0,8m tại số vị trí ngầm tràn ở các thôn: Ván Ri, Cu Dong, Ruộng. Hiện tại nước rút, giao thông trở lại bình thường. Tại xã Triệu Phong, tuyến đường vào thôn Thượng Phước ngập khoảng 0,5m, gây chia cắt giao thông với 2 khu vực dân cư (khoảng 250 hộ).

Tại xã Ba Lòng có 6 điểm ngập (Cầu Tà Lang ngập khoảng 2,3m; Cầu Thù Lụ và Cầu Khe Vò ngập khoảng 1,7m; Cầu Đúp, Cầu Nhà Triều và Cầu Tà Lang trong ngập 0,2-0,5m), nước đang xuống chậm.

Tại xã Lệ Thủy, khu vực đường Hùng Vương ngập khoảng 30-50cm; khu vực tái định cư khu vực 3 Thượng Giang ngập khoảng 20-30 cm.

Tại xã Kim Ngân, ngầm Cụm Còi; ngầm bản Cồn Cùng; ngầm bản Còi Đá ngập khoảng ngập khoảng 30-50cm gây ách tắc giao thông.

Tại xã Lìa có 1 điểm ngập tại cầu tràn Thanh Ô, mực nước khoảng 40cm, người và phương tiện không qua lại được.

Tại xã Tà Rụt có 2 điểm ngập (cầu tràn từ A Vao đi vào thôn Tân Đi 2; cầu Húc Nghì); mực nước khoảng 30-50cm, người và phương tiện không qua lại được.

Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Trị đang xuống chậm, riêng hạ lưu sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn đang lên ở mức BĐ2.