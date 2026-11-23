Cơ sở đào tạo đóng vai trò nền tảng

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội cùng Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng phát triển các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa đi cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ hay du lịch văn hóa cũng đang trên đà tăng trưởng, đòi hỏi nhân lực đa dạng và năng động.

Đóng góp ý kiến cho Hội thảo Giáo dục năm 2026 "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo", PGS. TS Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nguyên Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, cho rằng, khác với cách tiếp cận nhân lực chủ yếu dựa trên chuyên môn hoặc vị trí công tác, phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa cần được xem xét từ quá trình tạo ra giá trị của sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương phát biểu tại tọa đàm tham vấn chuyên gia phục vụ Hội thảo Giáo dục năm 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa có thể được nhận diện qua các công đoạn: sáng tạo và phát triển ý tưởng; sản xuất và hiện thực hóa sản phẩm; tổ chức, quản lý và vận hành; phân phối và thương mại hóa; khai thác thị trường và phát triển giá trị sản phẩm. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự tham gia của những nhóm nhân lực khác nhau, với yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và trình độ nghề nghiệp không đồng nhất.

Như trong lĩnh vực điện ảnh, bên cạnh đạo diễn, biên kịch và diễn viên còn cần đội ngũ quay phim, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, thiết kế bối cảnh, dựng phim và hậu kỳ. Trong nghệ thuật biểu diễn, cùng với nghệ sĩ là lực lượng lao động đảm nhiệm kỹ thuật sân khấu, tổ chức sản xuất, quản lý biểu diễn, truyền thông và phát triển khán giả.

Đối với thủ công mỹ nghệ, bên cạnh nghệ nhân và người thực hành nghề truyền thống là nhân lực thiết kế, phát triển mẫu sản phẩm, ứng dụng công nghệ và kinh doanh. Trong lĩnh vực nội dung số và trò chơi giải trí, nhiều vị trí nghề nghiệp đòi hỏi sự kết hợp giữa mỹ thuật, thiết kế, kỹ thuật số và sản xuất nội dung.

Nhu cầu nhân lực công nghiệp văn hóa không chỉ là nhu cầu về người trực tiếp sáng tạo tác phẩm/sản phẩm văn hóa mà còn gồm lực lượng lao động có khả năng hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và giá trị thị trường.

Đáng chú ý, phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng phân phối mới đang làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng văn hóa. Điều này đặt ra yêu cầu người lao động phải có năng lực chuyên môn, đồng thời hiểu biết về văn hóa, có tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ, phối hợp liên ngành và thích ứng với môi trường nghề nghiệp biến đổi.

Theo PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương, để đáp ứng yêu cầu này, các cơ sở đào tạo phải giữ vai trò nền tảng hình thành nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa. Bởi lẽ, nếu thị trường là nơi sàng lọc và định hình yêu cầu nghề nghiệp, thì nhà trường phải là nơi phát hiện, bồi dưỡng và trang bị năng lực để người học có thể tham gia vào thị trường đó.

Với đặc trưng đào tạo gắn với thực hành nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động, giáo dục nghề nghiệp có vị trí quan trọng trong phát triển đội ngũ nhân lực này.

Liên kết với hệ sinh thái sáng tạo

Lợi thế của giáo dục nghề nghiệp trước hết thể hiện ở tính thực hành và định hướng năng lực thực hiện nghề nghiệp. Đặc điểm này phù hợp với các nghề kỹ thuật biểu diễn, sản xuất nội dung, thiết kế ứng dụng, chế tác thủ công, tổ chức sự kiện và dịch vụ du lịch văn hóa.

Thúc đẩy vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực ngành công nghiệp văn hóa là một hướng đi cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, để phát huy vai trò đó, giáo dục nghề nghiệp cần vượt khỏi cách tiếp cận đào tạo theo những ngành nghề riêng lẻ. Đồng thời, hướng tới phát triển năng lực phù hợp với các công đoạn của chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa và tăng cường liên kết với hệ sinh thái sáng tạo.

Nhóm sinh viên lớp Nghiên cứu văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tham gia hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Fanpage HUC

Theo Báo cáo năm 2026 của UNESCO về kỹ năng và việc làm trong các ngành văn hóa, sáng tạo cho thấy những thách thức hệ thống như độ vênh giữa chương trình đào tạo và biến động ngành, hạn chế về đội ngũ giảng dạy, chuẩn kỹ năng, việc làm thiếu ổn định và khoảng trống dữ liệu thị trường...

Giáo dục nghề nghiệp không thay thế vai trò của các cơ sở đào tạo nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo hoặc nhà quản lý trình độ cao, mà có chức năng bổ trợ và kết nối, góp phần hình thành cơ cấu nhân lực đa dạng cho toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa. Vấn đề là xác định rõ các nhóm năng lực mà giáo dục nghề nghiệp có thể đáp ứng, đồng thời phát triển mô hình tổ chức đào tạo phù hợp với đặc trưng của các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương, giáo dục nghề nghiệp cần được nhìn nhận không chỉ như một bộ phận cung ứng nhân lực cho các ngành công nghiệp văn hóa, mà còn là một chủ thể tham gia phát triển năng lực và thúc đẩy sự vận hành của hệ sinh thái sáng tạo. Nói cách khác, vai trò chủ thể ở đây là tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kỹ năng của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp các năng lực đặc thù của công nghiệp văn hóa; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng học thông qua thực hành và dự án sáng tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và tăng cường sự tham gia của các chủ thể sáng tạo; phát triển phương thức đào tạo linh hoạt và học tập suốt đời nhằm tăng khả năng thích ứng, bao trùm và liên kết chặt chẽ với thị trường lao động.

“Đổi mới giáo dục nghề nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”, PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương nói.