Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu

Ở bảng nữ, giải đấu có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như: Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Hoàng Thị Bảo Trâm (TP.HCM); Nguyễn Bình Vy, Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Nguyễn Thiên Ngân (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình); Lương Hoàng Tú Linh (Bắc Ninh) hay Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ).

Giải đấu quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh đến từ 15 đơn vị. Ảnh: Vietnamchess

Bảng nam cũng quy tụ nhiều kỳ thủ đáng chú ý, gồm: Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Chương (TP.HCM); Trần Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Nam Kiệt, Lê Tuấn Minh (Hà Nội); Nguyễn Đức Hòa (Quân đội) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ).

Lễ khai mạc Giải dự kiến diễn ra sáng 26.10 tại khách sạn Ninh Kiều Fortuneland, phường Cái Khế (TP. Cần Thơ). Đây cũng là dịp để người hâm mộ gặp gỡ các kỳ thủ vừa đại diện Việt Nam tranh tài tại Olympiad.

Không chỉ là sân chơi cạnh tranh thứ hạng, giải đấu còn tạo điều kiện để các kỳ thủ kiểm tra phong độ, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các kỳ thủ nam và nữ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, mỗi nội dung gồm 9 ván. Giải tổ chức các thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, với thời gian thi đấu lần lượt là 90 phút cộng 30 giây mỗi nước đi; 15 phút cộng 5 giây; 3 phút cộng 2 giây và 1 phút cộng 2 giây.

Với lực lượng kỳ thủ có chuyên môn cao cùng nhiều nội dung thi đấu, giải năm nay hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, đồng thời góp phần đánh giá thực chất năng lực của các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam.