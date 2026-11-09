Giải Cờ vua học sinh khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 thu hút hơn 1.300 kỳ thủ tranh tài
Ngày 8-11, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng, Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam, Sở GD&ĐT, Liên đoàn Cờ TP tổ chức Giải Cờ vua học sinh khu vực miền Trung mở rộng năm 2026.
Sân chơi thể thao trí tuệ bổ ích này thu hút hơn 1.300 kỳ thủ thuộc các lứa tuổi mầm non, tiểu học, THCS, tham gia tranh tài ở thể thức cờ nhanh, chia thành 2 bảng đấu với tổng cộng 18 nhóm thi riêng biệt cho nam và nữ. trong đó, bảng phong trào với 6 nhóm gồm: Mẫu giáo, Lớp 1, Lớp 2–3, Lớp 4–5, Lớp 6–7 và Lớp 8–9; bảng nâng cao có 3 nhóm gồm: Lớp 1–3, Lớp 4–5 và THCS (Lớp 6–9).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giai-co-vua-hoc-sinh-khu-vuc-mien-trung-mo-rong-nam-2026-thu-hut-hon-1300-ky-thu-tranh-tai-post360685.html