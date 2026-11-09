Giải Cờ vua học sinh khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 thu hút hơn 1.300 kỳ thủ tranh tài

Chia sẻ với Trang “Ý kiến chiến sĩ”, cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị nhất trí cho rằng: Nếu mỗi người không nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục từ sớm thì lâu dần, hạn chế, khuyết điểm sẽ trở thành tư duy lối mòn, thói quen cố hữu. Khi đó, việc thay đổi sẽ ngày càng khó khăn hơn, thậm chí bản thân có thể nảy sinh tâm lý chủ quan, tự bằng lòng với chính mình. Vì vậy, nếu muốn tiến bộ, trưởng thành thì mỗi người cần nghiêm túc, cầu thị sửa mình ngay khi được cấp trên, đồng đội, cấp dưới góp ý.