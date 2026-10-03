Giải Cờ tướng mở rộng chào mừng 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng

Các vận động viên tham gia thi đấu tại giải.

Tham gia giải có 46 vận động viên đến từ 8 câu lạc bộ cờ tướng, trong đó 6 câu lạc bộ của tỉnh Cao Bằng và 2 câu lạc bộ đến từ tỉnh Thái Nguyên. Các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy Sĩ.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, các kỳ thủ đã thi đấu hàng trăm ván cờ với tinh thần thể thao, giao lưu, học hỏi. Đặc biệt, những cuộc so tài giữa các vận động viên tham dự giải diễn ra hấp dẫn, kịch tính, cống hiến nhiều ván đấu chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người xem. Giải là dịp để các kỳ thủ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn cờ tướng trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao các giải thưởng đồng đội và cá nhân cho những vận động viên, câu lạc bộ có thành tích xuất sắc. Ở nội dung đồng đội, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Câu lạc bộ Thái Nguyên, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải cho vận động viên đứng thứ tư. Ở nội dung cá nhân, trao giải nhất cho vận động viên Lê Linh Ngọc, Câu lạc bộ Kỳ Thư, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải cho vận động viên đứng thứ tư và 4 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải nhất đồng đội cho Câu lạc bộ Thái Nguyên.

Thông qua giải đấu, phong trào cờ tướng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển, tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích bộ môn trí tuệ này, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu thể thao giữa Cao Bằng với các địa phương.