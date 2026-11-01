​Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ Nhất, năm 2026: Tinh hoa trí tuệ - Hội tụ non thiêng

​Truyền lửa đam mê, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố trẻ

​Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất năm 2026 mang chủ đề "Kỳ hội Yên Tử - Tinh hoa trí tuệ Việt" với thông điệp "Tinh hoa trí tuệ - Hội tụ non thiêng". Giải đấu quy tụ 16 kỳ thủ xuất sắc trong nước tranh tài ở 2 bảng đấu, gồm: Bát Kiệt dành cho 8 kiện tướng hàng đầu Việt Nam và Bát Thần Đồng dành cho 8 tài năng trẻ dưới 15 tuổi.

Lễ khai mạc diễn ra tại Không gian văn hóa Làng Nương thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP Quảng Ninh), tối 30/10

Trong số các gương mặt trẻ tham dự có nhiều kỳ thủ triển vọng đến từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh là những địa phương đồng quản lý quần thể di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Việc thiết kế 2 bảng đấu song song tạo điều kiện để thế hệ đi trước truyền lửa đam mê; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố trẻ cho nền cờ tướng nước nhà.

Các cuộc so tài diễn ra tại Sân đình Làng Nương dưới sự điều hành chuyên môn chặt chẽ của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Tại bảng Bát Kiệt, các danh thủ cống hiến cho khán giả những ván đấu đỉnh cao với tư duy chiến thuật sắc bén để cạnh tranh chiếc Cúp Kỳ Vương Yên Tử cùng phần thưởng 15 triệu đồng cho ngôi vị quán quân.

Lãnh đạo phường Yên Tử, đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và tặng hoa các kỳ thủ tham dự Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026

Ở bảng Bát Thần Đồng, các kỳ thủ nhí thể hiện bản lĩnh tự tin, lối đánh sáng tạo hướng tới danh hiệu cao nhất trị giá 10 triệu đồng. Toàn bộ diễn biến giải đấu được bình luận trực tiếp, phát sóng rộng rãi trên các nền tảng số, giúp đông đảo người hâm mộ trong nước và quốc tế dễ dàng theo dõi.

​Điểm nhấn giàu cảm xúc trong đêm khai mạc (tối 31/10) là màn giao lưu trình diễn cờ tưởng (cờ mù) giữa 2 kỳ thủ khuyết tật của Việt Nam với Trung Quốc do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam mời tham dự. Ngồi cách xa bàn cờ trong trạng thái bịt mắt hoàn toàn, hai kỳ thủ thi đấu bằng trí nhớ khi đọc to từng nước đi để người hỗ trợ di chuyển quân trên bàn cờ lớn dưới sự giám sát của trọng tài.

Màn đấu cờ tưởng hấp dẫn giữa đại diện kỳ thủ Việt Nam Phùng Quang Điệp - Kiện tướng Quốc gia và kỳ thủ Trung Quốc Dương Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Cờ tướng quận Bồng Lai, thành phố Yên Đài, Chủ tịch Liên đoàn Người khuyết tật quận Bồng Lai.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến phần thi đấu giao lưu hấp dẫn giữa kỳ thủ cờ tưởng với bốn kỳ thủ cờ bàn cùng màn biểu diễn cờ bỏi (cờ người) đậm nét truyền thống. Hoạt động giao lưu đặc sắc này góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Trung, mở rộng không gian kết nối cộng đồng yêu cờ tướng vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ hay thể chất.

​Định vị thương hiệu du lịch thể thao vùng di sản

​Giải Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất năm 2026 là điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi chương trình "Yên Tử - Sắc thu Thiền định năm 2026". Sự kiện thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh, hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11/2026).

Các kỳ thủ tranh tài ở 2 bảng đấu

Giữa không gian cổ kính dưới chân núi thiêng gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm, tiếng quân cờ hòa nhịp cùng cảnh sắc thanh tịnh tạo nên trải nghiệm văn hóa tinh thần độc đáo cho cả người thi đấu lẫn du khách thập phương.

​Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn kỳ thủ cùng khách mời quốc tế đã có dịp tham quan, trải nghiệm hệ thống di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên cùng các sản phẩm dịch vụ đặc trưng tại Yên Tử. Sự gắn kết chặt chẽ giữa bộ môn thể thao trí tuệ với không gian di sản giúp giới thiệu hình ảnh Yên Tử không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là trung tâm hội tụ văn hóa, trí tuệ, giao lưu quốc tế. Qua đó, giải đấu trực tiếp thúc đẩy kích cầu du lịch mùa thu đông, đóng góp tích cực vào mục tiêu thu hút đạt, vượt mốc 2,3 triệu lượt khách tham quan Yên Tử trong năm 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn kỳ thủ cùng khách mời quốc tế đã tham quan, trải nghiệm hệ thống di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên cùng các sản phẩm dịch vụ đặc trưng tại Yên Tử.

​Thành công của mùa giải đầu tiên là tiền đề quan trọng để năm đơn vị đồng tổ chức tiếp tục hoàn thiện quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước đưa Kỳ Vương Yên Tử vào hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Trong tương lai, giải đấu được định hướng trở thành thương hiệu văn hóa, thể thao, du lịch thường niên, tạo điểm hẹn uy tín quy tụ giới mộ điệu cờ tướng trong nước cùng bạn bè quốc tế mỗi dịp thu về trên non thiêng Yên Tử.

Trong khuôn khổ Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất, UBND phường Yên Tử đã tổ chức hội đàm, giao lưu với đoàn đại biểu cùng các kỳ thủ Trung Quốc. ​Tại buổi hội đàm, lãnh đạo UBND phường Yên Tử đã giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất di sản gắn với phương châm "Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản", đồng thời bày tỏ mong muốn đưa Kỳ Vương Yên Tử trở thành sự kiện thường niên gắn kết quảng bá di sản với giao lưu quốc tế. Đại diện Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Hội Cờ tướng thành phố Yên Đài (Trung Quốc) đã tập trung trao đổi kinh nghiệm phát triển phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn, kết nối hệ thống câu lạc bộ, doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai bên trong thời gian tới. ​Dịp này, các đại biểu đã trao tặng quà lưu niệm hữu nghị và cùng đoàn kỳ thủ Trung Quốc dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, tìm hiểu chiều sâu văn hóa tâm linh gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hoạt động góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Trung, từng bước định vị thương hiệu Kỳ Vương Yên Tử trở thành điểm hẹn văn hóa, thể thao, du lịch quốc tế.