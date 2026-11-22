Giải chạy thu hút khoảng 500 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly gồm: 5km, 10km và 21km. Trên những cung đường tuyệt đẹp của Hòn Sơn, các vận động viên đã chinh phục thử thách, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và tình yêu đối với thiên nhiên, biển đảo quê hương.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu khai mạc giải chạy.

Giải chạy còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Hòn Sơn xanh, thân thiện, an toàn và giàu tiềm năng du lịch đến với du khách trong và ngoài tỉnh An Giang.

Các vận động viên hào hứng chạy trên cung đường quanh Hòn Sơn.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh ý nghĩa của giải chạy trong việc kết nối thể thao với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Qua đó, kêu gọi mỗi người dân, du khách, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, kiên quyết nói không với ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao giải tặng các vận động viên có thành tích xuất sắc.

Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Vì một Hòn Sơn xanh - Vì cộng đồng không ma túy”, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội, quyết tâm xây dựng đặc khu Kiên Hải trở thành địa bàn an toàn, văn minh, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Bế mạc giải chạy, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho 2 nội dung nam, nữ ở cả 3 cự ly.