Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà tài trợ tặng áo ấm và tất cho học sinh.

Tại chương trình, nhà tài trợ Coolmate trao tặng 1.500 áo ấm và 1.500 đôi tất cho học sinh tại các xã có đường chạy đi qua, gồm: Trùng Khánh, Đàm Thủy, Đình Phong, Hạ Lang, Vinh Quý, Quang Long và học sinh năng khiếu, vận động viên tại Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. Ban Tổ chức Giải trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đàm Thủy.

Bên cạnh hoạt động trao tặng, chương trình tổ chức giao lưu giữa học sinh với các vận động viên trong nước và quốc tế, tạo cơ hội để các em gặp gỡ, chia sẻ, tìm hiểu về thể thao, tiếp thêm động lực trong học tập và rèn luyện.

Giải chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2026 thu hút gần 1.500 vận động viên. Sáng 27/11, các vận động viên đã xuất phát tranh tài ở hai cự ly dài nhất là 100 km và 160 km, mở đầu cho những hành trình chinh phục các cung đường địa hình đầy thử thách của vùng đất Non nước Cao Bằng.

Các vận động viên xuất phát cự ly 100 km.

Thông qua giải chạy, Cao Bằng tiếp tục quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và hình ảnh con người vùng biên đến bạn bè trong nước, quốc tế; đồng thời thúc đẩy kết nối thể thao với du lịch, tạo thêm cơ hội phát triển các dịch vụ du lịch cộng đồng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.