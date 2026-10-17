Giải chạy 'Mùa vàng giữa mây ngàn bản Ít' năm 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên
Ngày 17/10, UBND xã Mường La tổ chức Giải chạy “Mùa vàng giữa mây ngàn bản Ít” năm 2026, với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 26 đơn vị trên địa bàn xã.
Các vận động viên tranh tài ở cự ly 5 km, với nội dung nam và nữ thuộc hai nhóm tuổi: từ 14 đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên. Cung đường chạy xuất phát từ cầu Huổi Ái, bản Ít, kết thúc tại đỉnh Sam Síp, xã Mường La.
Trên hành trình chinh phục đỉnh Sam Síp, các vận động viên có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp bản Ít những ngày cuối thu, với những nếp nhà sàn truyền thống nép mình bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang trải sắc vàng mùa gặt.
Ban tổ chức bố trí các điểm tiếp sức, biển chỉ dẫn, lực lượng y tế và an ninh, bảo đảm các điều kiện phục vụ giải. Công tác truyền thông được triển khai từ sớm, thu hút đông đảo người yêu thể thao và đam mê du lịch trải nghiệm.
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích cao ở nội dung nam và nữ; trao 2 giải cho hai vận động viên nam, nữ cao tuổi nhất.
Giải chạy góp phần quảng bá văn hóa, con người và vẻ đẹp ruộng bậc thang bản Ít đến du khách trong và ngoài nước; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết đồng bào các dân tộc ở Mường La với du khách gần xa.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/giai-chay-mua-vang-giua-may-ngan-ban-it-nam-2026-thu-hut-hon-1-000-van-dong-vien-Gs1X7SCvg.html