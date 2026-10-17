Giải chạy 'Mùa vàng giữa mây ngàn bản Ít' năm 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát

Các vận động viên tranh tài ở cự ly 5 km, với nội dung nam và nữ thuộc hai nhóm tuổi: từ 14 đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên. Cung đường chạy xuất phát từ cầu Huổi Ái, bản Ít, kết thúc tại đỉnh Sam Síp, xã Mường La.

Rất đông các vận động viên tham gia giải chạy

Trên hành trình chinh phục đỉnh Sam Síp, các vận động viên có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp bản Ít những ngày cuối thu, với những nếp nhà sàn truyền thống nép mình bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang trải sắc vàng mùa gặt.

Các vận dộng viên tham gia giải chạy

Ban tổ chức bố trí các điểm tiếp sức, biển chỉ dẫn, lực lượng y tế và an ninh, bảo đảm các điều kiện phục vụ giải. Công tác truyền thông được triển khai từ sớm, thu hút đông đảo người yêu thể thao và đam mê du lịch trải nghiệm.

Giải chạy thu hút đông đảo nhân dân tới cổ vũ

Các em nhỏ cổ vũ các VĐV

Các VĐV checkin tại những ruộng lúa chín trên đường chạy

Các thí sinh hoàn thành thử thách trên cung đường chạy

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích cao ở nội dung nam và nữ; trao 2 giải cho hai vận động viên nam, nữ cao tuổi nhất.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV đoạn giải ở nhóm trên 46 tuổi nữ

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV đoạn giải ở nhóm tuổi 14 - 45 tuổi nữ

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV đoạn giải ở nhóm tuổi 14 - 45 tuổi nam

Giải chạy góp phần quảng bá văn hóa, con người và vẻ đẹp ruộng bậc thang bản Ít đến du khách trong và ngoài nước; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết đồng bào các dân tộc ở Mường La với du khách gần xa.

Vận động viên tìm hiểu về các sản phẩm của địa phương

Gạo nếp tan bản It, xã Mường La là sản phẩm nông sản nổi tiếng được nhiều VĐV và du khách quan tâm