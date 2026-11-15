Giải chạy 'Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa'

Hoạt động nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Đoàn viên người lao động tham gia giải chạy.

Gần 1.600 cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc hơn 100 công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Bắc Giang đã tham gia Giải chạy. Các vận động viên tranh tài ở cự ly 3 km, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành đường chạy.

Điểm nổi bật của Giải chạy là sự tham gia đông đảo của đoàn viên, người lao động đến từ nhiều công đoàn cơ sở, thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, Giải chạy còn tạo cơ hội để người lao động giao lưu, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn phường Bắc Giang Nguyễn Thị Thanh Hiền nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì nước thịnh”, sức khỏe là vốn quý của mỗi người, là nền tảng để cán bộ, đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao năng suất lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy, Giải chạy là hoạt động nhằm khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động chủ động rèn luyện sức khỏe, hình thành lối sống tích cực, cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Đoàn viên người lao động tham gia giải chạy.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên, người lao động luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực để người lao động gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Thông qua các hoạt động phong trào, tổ chức Công đoàn có thêm điều kiện đổi mới phương thức tập hợp, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia; đồng thời tạo môi trường giao lưu, tăng cường tinh thần tương trợ, chia sẻ giữa người lao động tại các công đoàn cơ sở.

Ban Tổ chức tặng quà cho vận động viên về đích sớm.

Kết thúc Giải, Ban Tổ chức trao 50 phần quà cho 50 vận động viên về đích sớm nhất, gồm 25 vận động viên nam và 25 vận động viên nữ.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh trao tặng 103 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn, kịp thời động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp.