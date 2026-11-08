Giải chạy Di sản Hà Nội 2026: Kết nối thể thao, lan tỏa những giá trị cộng đồng

Các vận động viên tranh tài ở bốn cự ly gồm 5km, 10km, 21,0975km và 42,195km, với điểm bắt đầu tại Công viên Thống Nhất. Ở nội dung cự ly 42km nữ, vận động viên Agnes Mutune đến từ Kenya, về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 48 phút 21 giây.

Đến Việt Nam du lịch trước giải đấu hai ngày, Agnes cho biết cô chỉ tình cờ biết đến Giải chạy Di sản Hà Nội. Cô chia sẻ: “Tôi đang tìm một giải chạy để tham gia và thấy Marathon Di sản Hà Nội đang diễn ra nên quyết định đăng ký”.

Các vận động viên tham gia Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026. Ảnh: BTC.

Đi hơn 1.000km từ TP Hồ Chí Minh ra TP Hà Nội để tham gia giải chạy, chị Nguyễn Thị Minh Hiền đã đạt được vị trí top 3 của cự ly 42km nữ. Chia sẻ về trải nghiệm thi đấu, chị hào hứng cho biết: “Mọi người cổ vũ rất nhiệt tình dọc đường chạy, đặc biệt là một số du khách nước ngoài. Tôi cảm thấy rất hào hứng trước sự cổ vũ của mọi người”.

Trong khuôn khổ giải chạy Di sản Hà Nội, trước đó, gần 1.000 em nhỏ đã tham gia giải chạy thiếu nhi Kid Dash với cự ly 2,1 km tại Công viên Thống Nhất. Hoạt động tạo sân chơi vận động, góp phần khuyến khích trẻ em hình thành thói quen rèn luyện thể chất ngay từ nhỏ.

Các vận động viên nhí nỗ lực chinh phục đường chạy tại Kid Dash 2026. Ảnh: Quỳnh Chi

Hào hứng khi hoàn thành đường chạy và nhận huy chương về đích, em Đoàn Diệu Anh (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) chia sẻ: “Khi tham gia giải chạy, em rất vui”. Trước khi tham gia giải chạy, Diệu Anh cho biết em đã chuẩn bị vật dụng kỹ càng và tập luyện mỗi ngày bằng cách đi bộ 15 phút.

Bên cạnh thi đấu, trong khuôn khổ giải chạy còn có Hội chợ Race Expo với nhiều hoạt động. Trong đó, nổi bật là chương trình “Trao giày cũ, nhận niềm vui”. Trong ba ngày tại giải, Ban Tổ chức sẽ thu gom những đôi giày cũ, làm sạch và trao tặng những người dân ở các địa phương còn nhiều khó khăn.

Gian hàng “Trao giày cũ, nhận niềm vui” thu hút đông đảo người dân và vận động viên tham gia. Ảnh: Quỳnh Chi.

Mùa giải năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp “Giải chạy không thuốc lá” thông qua sự phối hợp với Quỹ Phòng bệnh của Bộ Y tế. Hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đồng thời khuyến khích xây dựng lối sống lành mạnh và môi trường thể thao không khói thuốc.