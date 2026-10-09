Giải chạy đêm Nha Trang Night Run 2026 thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia

Ngày 9/10, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Giải chạy "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026" với thông điệp "Tình yêu biển đảo", kết hợp quảng bá du lịch với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Các thành viên Ban tổ chức điều hành buổi họp báo.

Giải do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa là nhà tài trợ chính, Công ty Cổ phần VietRace365 phụ trách vận hành giải.

Theo Ban tổ chức, giải dự kiến diễn ra vào tối 12/12, thu hút hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, người yêu thích chạy bộ và du khách trong nước, quốc tế tham gia ở 3 cự ly 5km, 10km và 21km.

Khu vực khai mạc, xuất phát, về đích và trao giải được bố trí tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Các vận động viên sẽ chạy trên tuyến đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng, trải nghiệm cảnh quan đô thị biển về đêm.

Ban tổ chức kỳ vọng giải chạy từng bước trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của Nha Trang, góp phần đa dạng hóa hoạt động du lịch về đêm, thu hút du khách và quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch Khánh Hòa.

Ông Lê Hoàng Triều, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, bên cạnh ý nghĩa thể thao, giải chạy còn lan tỏa tình yêu biển đảo, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đáng chú ý, một phần nguồn thu từ giải sẽ được sử dụng để gây quỹ thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh về mắt. Hoạt động nhằm hỗ trợ người bệnh cải thiện thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và có thêm điều kiện lao động, chăm lo gia đình.

Quang cảnh buổi họp báo công bố thông tin Giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa chia sẻ, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng giải trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến xây dựng sự kiện thể thao được tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo và trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn riêng của Nha Trang.

Theo bà Vân, tính đến thời điểm họp báo, giải đã có hơn 4.000 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó có 1.500 cán bộ, người lao động của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa đăng ký cự ly 5km. Đây là sự hưởng ứng của doanh nghiệp đối với phong trào rèn luyện sức khỏe và các hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương.

Thông tin về giải được cập nhật trên Báo Khánh Hòa điện tử tại baokhanhhoa.vn, kênh truyền hình KTV, các nền tảng mạng xã hội của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và fanpage chính thức Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH.