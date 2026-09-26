Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026: Những điểm nhấn không thể bỏ qua
Hơn 3.000 vận động viên từ khắp mọi miền đất nước và gần 250 gương mặt quốc tế sẽ cùng nhau hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm trong ngày hội thể thao lớn nhất Thủ đô - chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Không chỉ là cuộc tranh tài giàu truyền thống, giải năm nay còn mang đến nhiều đổi mới hấp dẫn: Từ sự góp mặt của các nhà tài trợ trên đường chạy, đến những gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia, tất cả hứa hẹn tạo nên một bầu không khí sôi động, lan tỏa thông điệp đoàn kết và hòa bình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giai-chay-bao-hanoimoi-mo-rong-lan-thu-51-vi-hoa-binh-nam-2026-nhung-diem-nhan-khong-the-bo-qua-1758326.html