Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 51 lan tỏa thông điệp vì hòa bình

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, thành phố và đại biểu khách mời tham gia chạy hướng ứng. (Ảnh: TM)

Dự lễ khai mạc chung kết giải chạy, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51-Vì hòa bình năm 2026 là một trong chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Năm 2026, giải được triển khai từ tháng 3 tại 126 xã, phường, các trường đại học, cao đẳng, thu hút hơn 100.000 vận động viên đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở. Từ phong trào rộng khắp này, hơn 3.000 vận động viên, cán bộ, công chức thuộc các khối xã, phường, 8 trường đại học, cao đẳng của Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố đã hội tụ tại vòng chung kết ở hồ Hoàn Kiếm.

Giải năm nay còn có sự tham gia của 250 vận động viên nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 11 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc tại Hà Nội, cùng hơn 2.000 người chạy hưởng ứng.

Bùi Thị Thu Hà của Thanh Hóa giành chiến thắng ở nội dung nữ nâng cao. (Ảnh: TM)

Một nét mới của giải năm nay là nội dung dành cho các nhà tài trợ, với cự ly 1.750m dành cho cả nam và nữ. Ở nội dung nâng cao, hơn 150 vận động viên đến từ 16 đơn vị trong nước tranh tài ở các cự ly 5.250m nữ và 8.750m nam.

Kết quả, Bùi Thị Thu Hà của Thanh Hóa giành chiến thắng ở nội dung nữ nâng cao 5.250m, trong khi Lương Đức Phước của Đồng Nai về nhất nội dung nam nâng cao 8.750m.

Ban tổ chức cho biết việc mở rộng các nội dung thi đấu nhằm tạo thêm sân chơi cho vận động viên phong trào, đồng thời góp phần phát hiện những nhân tố mới cho thể thao thành tích cao của Thủ đô và cả nước.

Xuất phát nội dung nam nâng cao. (Ảnh: TM)

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, thông điệp “Vì hòa bình” tiếp tục là điểm nhấn của giải. Tại sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh thể thao có thể trở thành cầu nối giữa con người, dân tộc và các nền văn hóa, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và đoàn kết. Từ hồ Hoàn Kiếm, các đại biểu, vận động viên và bạn bè quốc tế cùng lan tỏa lời kêu gọi chấm dứt bạo lực, xung đột, thúc đẩy đối thoại, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Giải chạy Báo Hànộimới đã được tổ chức hơn nửa thế kỷ, trở thành một hoạt động thể thao quần chúng thường niên của Thủ đô. Theo Phó Trưởng ban tổ chức Nguyễn Minh Đức, giải không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao mà còn đưa thông điệp hòa bình của Hà Nội đến với bạn bè năm châu.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Tugio đánh giá giải là hoạt động có ý nghĩa đối với sức khỏe và nhắc nhở về giá trị của hòa bình, trong khi Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho rằng những cuộc gặp gỡ trên đường chạy cho thấy thể thao có khả năng kết nối mọi người, giúp các nền văn hóa hiểu nhau hơn. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội, tiếp tục thông điệp “Mỗi bước chạy-một hành động đẹp vì cộng đồng”.