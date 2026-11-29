Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao.

Từ ngày 26 đến 29-11, hai giải đấu đã thu hút 50 đơn vị với trên 400 vận động viên tham gia. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung đơn, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải Cầu lông các nhóm tuổi trẻ được tổ chức ở 5 nhóm tuổi, gồm: Từ 11 tuổi trở xuống, 12 - 13 tuổi, 14 - 15 tuổi, 16 - 17 tuổi và 18 - 20 tuổi; Giải Cầu lông các câu lạc bộ gồm 4 nhóm tuổi, từ 21 tuổi đến trên 56 tuổi.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 68 giải thưởng ở 17 nội dung thi đấu, gồm 17 giải Nhất, 17 giải Nhì và 34 giải Ba, với tổng số tiền thưởng trên 113 triệu đồng.

Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu; góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân.