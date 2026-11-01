Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nhóm từ 40 tuổi trở lên.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, quy tụ 200 vận động viên (VĐV) đến từ 15 câu lạc bộ (CLB) trong toàn tỉnh.

Các tay vợt thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam (chia làm 3 nhóm tuổi: từ 40 tuổi trở lên, từ 30 tuổi trở lên và 29 tuổi trở xuống), đôi nữ (không chia nhóm tuổi) và đôi nam nữ (theo nhóm các VĐV từ 30 tuổi trở lên và 29 tuổi trở xuống).

Các VĐV tranh tài quyết liệt tại trận chung kết đôi nam, nhóm 29 tuổi trở xuống.

Xuyên suốt giải đấu, các VĐV đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi ở các nhóm tuổi và nội dung thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nữ, nhóm 29 tuổi trở xuống.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các đôi VĐV đạt thành tích xuất sắc, gồm giải Nhất, giải Nhì và giải Ba ở các nội dung thi đấu.