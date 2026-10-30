Giải Cầu lông Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lai Châu lần thứ XVI năm 2026 - Tranh Cúp Ba Sao diễn ra từ ngày 7-9/11

Giải do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2026; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các vận động viên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường, trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị được thành lập một đoàn vận động viên tham dự giải.

Theo Điều lệ, giải gồm 2 nội dung: Giải lãnh đạo và Giải phong trào. Trong đó, Giải lãnh đạo dành cho các đồng chí lãnh đạo thuộc đối tượng quy định tại Điều lệ, thi đấu đôi nam và đôi nữ. Nội dung đôi nam chia 2 nhóm tuổi: Từ 45 tuổi trở xuống và từ 46 tuổi trở lên; đôi nữ thi đấu chung một nhóm tuổi.

Giải phong trào chia thành 3 nhóm tuổi: Nhóm I từ 13 - 35 tuổi; nhóm II từ 36 - 45 tuổi; nhóm III từ 46 tuổi trở lên. Các vận động viên tranh tài ở nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Riêng nội dung thi đấu đơn không chia nhóm tuổi, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 4 vận động viên nam và 4 vận động viên nữ. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nhóm tuổi và tối đa 2 nội dung thi đấu.

Giải áp dụng Luật thi đấu Cầu lông hiện hành, sử dụng cầu Ba Sao. Căn cứ số lượng vận động viên đăng ký, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự; trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên, đôi đạt thành tích cao và các giải toàn đoàn. Mức thưởng nội dung cá nhân từ 200.000 - 400.000 đồng; nội dung đôi từ 400.000 - 800.000 đồng; giải toàn đoàn từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Công ty TNHH Ba Sao tài trợ Cúp vô địch cho đơn vị đạt giải Nhất toàn đoàn và huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên, đôi đạt thành tích cao.

Theo kế hoạch, các đơn vị gửi danh sách đăng ký về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao trước ngày 5/11/2026. Ngày 6/11, Ban Tổ chức kiểm tra hồ sơ, họp trưởng đoàn, huấn luyện viên và chuyên môn; từ ngày 7 - 9/11 tổ chức khai mạc và thi đấu tại Nhà thi đấu Thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh (Tổ 09, đường Lò Văn Hặc, phường Tân Phong).

Các vận động viên tham gia phải bảo đảm sức khỏe, có đầy đủ hồ sơ đăng ký và chấp hành nghiêm Điều lệ giải, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, khuyến khích cán bộ và nhân dân tích cực rèn luyện sức khỏe.

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