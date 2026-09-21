Giải các câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karate phân đường Đà Nẵng 3: Câu lạc bộ Nam Dương xếp Nhất toàn đoàn

Nội dung thi đấu đối kháng nam diễn ra hấp dẫn. Ảnh: THÀNH DANH

Giải quy tụ hơn 250 võ sinh đến từ 11 câu lạc bộ, võ đường thuộc Nghĩa Dũng Karate phân đường Đà Nẵng 3, gồm: Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Thiện Nguyện - Hermann, Trung Kiên, Nam Dương, Lê Quang Sung, Lý Tự Trọng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược, Đại học Kinh tế, Nguyễn Phan Vinh, Sho Dojo và Hoàng Anh Dojo.

Các vận động viên tranh tài ở 5 nhóm tuổi: 6-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Nội dung thi đấu đa dạng, bao gồm: quyền cá nhân nam - nữ; quyền đồng đội nam - nữ và hỗn hợp; quyền vầng trăng hỗn hợp nam - nữ; binh khí; đối kháng cá nhân và đồng đội nam - nữ.

Trong 2 ngày diễn ra, giải mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính. Chung cuộc, Ban tổ chức khen thưởng các vận động viên xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, Câu lạc bộ Nam Dương giành giải Nhất với 21 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 12 huy chương Đồng; xếp thứ Nhì là Câu lạc bộ Lê Quang Sung với 14 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 15 huy chương Đồng; Câu lạc bộ Cung Thiếu nhi Đà Nẵng xếp thứ Ba với 12 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc, 13 huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: THÀNH DANH

Ông Lê Văn Quang, Trưởng ban tổ chức giải cho biết các nội dung tranh tài mang đến sân chơi hấp dẫn, đáp ứng sự chờ đợi của võ sinh.

Thành công của giải là cơ sở để Nghĩa Dũng Karate phân đường Đà Nẵng 3 duy trì và mở rộng sân chơi trong thời gian tới, qua đó tạo điều kiện cho các võ sinh cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển chung của Karate Đà Nẵng.