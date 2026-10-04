Giải 'Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026'

Giải được tổ chức với quy mô giải thể thao quần chúng cấp tỉnh mở rộng, có khoảng 500 vận động viên tham gia, trong đó có 100 vận động viên là nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 5km, 11km và 22km; trong đó có nội dung dành cho nhà báo, phóng viên ở cự ly 22km. Đúng 6 giờ, các vận động viên tham gia cự ly 22km và 11km chính thức xuất phát; đến 8 giờ, cự ly 5km bắt đầu. Riêng xã Sin Suối Hồ huy động 200 vận động viên tham gia cự ly 5km, góp phần tạo không khí ngày hội thể thao sôi động.

Các vận động viên xuất phát cự ly 5km.

Các vận động viên xuất phát cự ly 22km.

Điểm nhấn của giải là các cung đường thi đấu gắn với con đường đá cổ PaVi và không gian du lịch Sin Suối Hồ. Trên hành trình, các vận động viên vừa chinh phục những cung đường vùng cao nhiều thử thách, vừa có cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, bản làng và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc địa phương.

Vận động viên về đích đầu tiên ở cự ly 5km.

Các vận động viên xuất phát ở cự ly 22 km.

Cùng với hoạt động thi đấu, giải còn tạo không gian quảng bá du lịch và văn hóa địa phương thông qua hoạt động trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam trao huy chương cho vận động viên đầu tiên về đích ở cự ly 5km.

Các vận động viên tham gia chạy cự ly 22km.

Các vận động viên chạy trên đường đá cổ Pa Vi.

Nhiều vận động viên tuổi cao vẫn nhiệt tình tham gia giải.

Vận động viên nữ đầu tiên về đích ở cự ly 5km.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 12 giải nhì, 12 giải ba và 70 giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Đồng thời trao giải nhất toàn đoàn cho Câu lạc bộ Runners 25; giải nhì cho Câu lạc bộ Tam Đường Runners; giải ba cho Câu lạc bộ Lai Châu Runners.