Giải bóng rổ đại học hàng đầu châu Á lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Việt Nam lần đầu đăng cai vòng bảng giải Bóng rổ Đại học Châu Á AUBL 2026 - 2027. Ảnh: BTC

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai các trận đấu thuộc Khu vực phía Nam của AUBL, giải bóng rổ liên đại học được Liên đoàn Thể thao Đại học châu Á (AUSF) công nhận. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao lưu, cọ xát quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng rổ học đường Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, mùa giải AUBL 2026-2027 được chia thành hai khu vực thi đấu, gồm Khu vực phía Đông (Eastern Conference) với 12 đội và Khu vực phía Nam với 6 đội. Trong đó, Hà Nội sẽ là địa điểm tổ chức tập trung toàn bộ các trận đấu của Khu vực phía Nam từ ngày 7 đến 11-4-2027.

Sáu đội bóng tham dự Khu vực phía Nam gồm University of Sydney (Australia), National Chengchi University (Đài Loan, Trung Quốc), The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong), Perbanas Institute (Indonesia), City University of Macau (Trung Quốc) và đại diện của Việt Nam.

Các đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng ba đội, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết (Final Four), trước khi bước vào những trận đấu quyết định ba suất tham dự Tuần Chung kết tổng năm 2027.

Trong khi đó, Khu vực phía Đông quy tụ 12 đội bóng đại học đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và Philippines. Các đội được chia thành bốn bảng, mỗi bảng ba đội, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách từ tháng 11-2026 đến tháng 3-2027. Mùa giải chính thức khởi tranh ngày 22-11-2026 tại Seoul (Hàn Quốc).

Sau khi kết thúc vòng đấu khu vực, 9 đội bóng xuất sắc nhất Khu vực phía Đông cùng 3 đại diện Khu vực phía Nam sẽ góp mặt tại Championship Week, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 22-8-2027.

Đảm nhận vai trò tổ chức AUBL Southern Conference 2026-2027 tại Việt Nam là New Sports, đơn vị có kinh nghiệm tổ chức và vận hành nhiều giải đấu thể thao trong nước và quốc tế, trong đó có Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC), Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) và PPA Hanoi Cup 2026.

Việc AUBL lần đầu đưa các trận đấu cấp khu vực đến Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội để các đội bóng đại học trong nước tranh tài với những đối thủ mạnh của châu lục, mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu và khả năng hội nhập quốc tế cho bóng rổ học đường. Qua đó, Hà Nội có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời góp phần đưa bóng rổ Việt Nam đến gần hơn với sân chơi khu vực và châu lục.