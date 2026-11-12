Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam tuyên bố phạt nặng 4 cầu thủ bán độ

Ngày 12/11, Ban tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) chính thức lên tiếng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số cầu thủ tham dự VBA mùa giải 2026 để điều tra hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao.

Trong thông báo, ban tổ chức giải đấu khẳng định sẽ áp dụng những hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất trong phạm vi thẩm quyền đối với các cá nhân được xác định có hành vi vi phạm.

“VBA sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và phối hợp theo chỉ đạo từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), kiên quyết áp dụng các hình thức kỷ luật cao nhất theo đúng Điều lệ giải và quy định pháp luật đối với bất kỳ trường hợp khi được xác định có vi phạm”.

VBA thông báo xử lý dàn xếp tỷ số bóng rổ.

VBA cho biết đã nhanh chóng báo cáo vụ việc lên Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), đồng thời khẳng định quan điểm kiên quyết phản đối mọi hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động thể thao.

“Với tinh thần thượng tôn pháp luật, VBA quyết liệt phản đối các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao. Những hành vi này đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần thể thao cao thượng, niềm tin của người hâm mộ, nỗ lực của các câu lạc bộ, giải đấu và tâm huyết của những người làm bóng rổ chân chính”, thông báo của VBA nêu rõ.

Bên cạnh đó, VBA cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra khi được yêu cầu, cung cấp thông tin và thực hiện các trách nhiệm liên quan trong phạm vi đơn vị tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan và tôn trọng quá trình tố tụng, VBA sẽ không bình luận về chi tiết vụ án cũng như danh tính những người liên quan.

Liên quan đến công tác quản lý, ban tổ chức khẳng định hệ thống điều hành và chuyên môn của giải đấu trong những mùa giải vừa qua, đặc biệt là mùa giải 2026, đều được vận hành theo các quy trình nghiêm ngặt.

“VBA sẽ tiếp tục siết chặt các quy định, kỷ luật nội bộ và tăng cường các biện pháp kiểm soát, các hệ thống cảnh báo Quốc Tế để bảo đảm tính trung thực, minh bạch, công bằng cao nhất cho các mùa giải tiếp theo”, thông báo nêu rõ.