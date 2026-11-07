Giải bóng đá xã An Khánh thu hút 20 đội tranh tài

Chiều 7-11, Giải bóng đá vô địch xã An Khánh (Thành phố Hà Nội) năm 2026 khai mạc tại sân vận động thôn Yên Lũng. Giải có sự tham gia của 20 đội, thi đấu theo thể thức bóng đá 9 người.

Các đại biểu dự lễ khai mạc giải bóng đá xã An Khánh. Ảnh: Công Hợp

Các đại biểu dự lễ khai mạc giải bóng đá xã An Khánh. Ảnh: Công Hợp

Sự góp mặt của các đội bóng đến từ phần lớn thôn, tổ dân phố cho thấy sức hút của bóng đá trong đời sống cộng đồng. Từ những đội bóng ở khu dân cư, giải đấu tạo sân chơi chung để người dân vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tăng cường giao lưu, gắn kết.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: Công Hợp

Các đội được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Bên cạnh cúp vô địch, giải nhì và đồng giải ba, ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu cá nhân gồm thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Thu Hương nhấn mạnh, với mục tiêu khuyến khích mỗi người dân lựa chọn và duy trì tập luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao phù hợp, Giải bóng đá là một hoạt động cụ thể để thúc đẩy thói quen vận động, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).