Giải bóng đá thanh niên tranh Cúp Đoàn UBND Đà Nẵng lần thứ I thành công tốt đẹp

Giải diễn ra từ ngày 19-8 đến 19-9, thu hút gần 700 vận động viên thuộc 30 đội bóng nam và 14 đội bóng nữ đến từ 39 cơ sở Đoàn trực thuộc cùng 5 đơn vị khách mời.

Ở trận chung kết bóng đá mini nữ, đội Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước đội Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng, qua đó đoạt chức vô địch.

Trận chung kết bóng đá mini nữ diễn ra giữa 2 đội Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Ngân hàng Chính sách xã hội

Chung cuộc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi giành chiến thắng với tỉ số 2-0, lên ngôi vô địch

Trong khi đó, trận chung kết bóng đá mini nam giữa Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Công ty CP Du lịch Vietravel - Chi nhánh Đà Nẵng kết thúc với tỉ số hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam giành chiến thắng, xuất sắc đăng quang ngôi vô địch.

Giải được tổ chức hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 81 năm Quốc khánh 2-9, đồng thời tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Theo Ban Tổ chức, sau một tháng tranh tài, giải không chỉ tạo sân chơi thể thao cho đoàn viên, thanh niên mà còn là dịp để các đơn vị giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và phát huy sức trẻ.

Ở trận chung kết bóng đá mini nam, 2 đội giằng co nhau với tỉ số 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức

Trong loạt penalty cân não, Đội Bệnh viện đa khoa Quảng Nam xuất sắc vượt qua, đánh bại đối thủ Công ty CP Du lịch Vietravel - Chi nhánh Đà Nẵng

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của nhà vô địch

Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Nguyễn Hữu Việt Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND TP Đà Nẵng, chúc mừng các đội bóng, vận động viên đã hoàn thành hành trình thi đấu, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và fair-play của các đội.

Anh Nguyễn Hữu Việt Cường cũng đánh giá việc giải đấu lần đầu được tổ chức đã góp phần tạo thêm một hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong đoàn viên, thanh niên. Ban Tổ chức ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ trọng tài, lực lượng phục vụ, y tế, an ninh, các nhà tài trợ và sự cổ vũ của khán giả trong suốt thời gian diễn ra giải.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt thành tích cao, cùng các giải cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất.