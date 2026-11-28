Giải đấu thu hút hơn 50 cầu thủ đến từ 4 đội bóng thuộc 3 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, đội có tổng số điểm cao nhất sau các lượt trận sẽ giành chức vô địch.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc giải đấu

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội

Các đội tranh tài tại giải đấu

Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Các đội bóng mang đến nhiều pha phối hợp tấn công đẹp mắt, những tình huống tranh chấp bóng căng thẳng cùng nhiều bàn thắng ấn tượng và pha cản phá xuất sắc của thủ môn, tạo nên bầu không khí hào hứng trên sân.

Các đội tranh tài tại giải đấu

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và các giải chuyên đề dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất. Trong đó, đội FTC của Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn giành giải Nhất và đoạt Cúp vô địch.

Ban Tổ chức trao giải Nhất và Cúp vô địch cho đội FTC, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn

Giải bóng đá sinh viên tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thiết thực trong Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục. Qua đó, tạo điều kiện để sinh viên giao lưu, học hỏi, đồng thời khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh