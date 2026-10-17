Giải bóng đá nữ xã Thăng An có 19 đội tham dự

Giải quy tụ 19 đội bóng đại diện cho các thôn trên địa bàn xã, chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội có thành tích xuất sắc vào vòng đấu loại trực tiếp tranh chức vô địch.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức và tinh thần quyết tâm của các đội bóng tham dự, giải hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, cống hiến nhiều pha bóng hay, đẹp mắt cho khán giả.

Đây là một trong chuỗi hoạt động của xã Thăng An nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Thông qua giải tạo sân chơi hấp dẫn cho nữ vận động viên giao lưu, tranh tài; thúc đẩy sự phát triển của phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong cộng đồng và lan tỏa khí thế thi đua thể thao sôi nổi.