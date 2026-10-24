Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026: Hành trình của Hà Nội 1 và chiến lược đường dài

Cục diện toàn giải như dự báo

Đội Hà Nội 1 (áo vàng) thi đấu tại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc năm 2026. Ảnh: VFF.

Vòng đấu cuối của giải diễn ra đồng thời tại các sân vận động Thành Long, Ngãi Giao (thành phố Hồ Chí Minh) và Cửa Ông (Quảng Ninh) với tính chất cạnh tranh rất cao cho ngôi vị á quân. Trước lượt trận này, câu lạc bộ Thái Nguyên T&T nắm giữ lợi thế lớn với 24 điểm, hơn đội xếp sau là Hà Nội 1 đúng 1 điểm và hoàn toàn tự quyết trong tay. Chạm trán đối thủ thành phố Hồ Chí Minh II, Thái Nguyên T&T chủ động kiểm soát thế trận và giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Kết quả này giúp Thái Nguyên T&T khép lại mùa giải với 27 điểm để chính thức giành ngôi á quân.

Trong khi đó, trên sân Cửa Ông, đội Hà Nội 1 bước vào trận đấu với Than Khoáng sản Việt Nam với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, khiến đội bóng Thủ đô có được 24 điểm và đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc. Ở trận đấu còn lại, đội đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh 1 để thua Phong Phú Hà Nam 0-2.

Kết quả chung cuộc phản ánh đúng thực lực và tương quan lực lượng giữa các đội. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên T&T sở hữu dàn nội binh hàng đầu cùng sự góp mặt của cầu thủ nước ngoài, đội Hà Nội 1 không có kinh phí thuê ngoại binh, trình độ nội binh tương đương. Ngay trước mùa giải, Ban huấn luyện đội Hà Nội 1 đã xác định mục tiêu thực tế là nằm trong nhóm ba đội dẫn đầu. Tại giải, bóng đá nữ Hà Nội cử hai đội dự giải là Hà Nội 1 và Hà Nội 2. Trong đó, Hà Nội 1 gồm nhiều cầu thủ được xác định là nòng cốt đội Hà Nội dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đội Hà Nội 1 nhận hạng Ba tại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc năm 2026. Ảnh: VFF

Theo Trưởng đoàn bóng đá nữ Hà Nội 1 Quách Thanh Mai, thành tích tại giải vô địch quốc gia rất quan trọng, nhưng tấm Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mới là đích đến được ưu tiên hàng đầu. Ban huấn luyện không đặt nặng áp lực phải thắng bằng mọi giá trong mọi thời điểm tại Giải vô địch quốc gia, đặc biệt khi các cầu thủ cần được bảo đảm thể trạng tốt nhất, tránh những chấn thương đáng tiếc để hướng tới các nhiệm vụ lớn. Việc chấp nhận điều chỉnh nhân sự và kết quả ở một số thời điểm chính là bước lùi cần thiết nhằm xây dựng nền móng bền vững cho tương lai.

Vững bước hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Kết quả chung cuộc Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc năm 2026. Ảnh: VFF.

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ qua, thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là đối thủ lớn nhất của bóng đá nữ Thủ đô trong các cuộc đua quốc quốc gia. Dù nhận được sự đồng hành bền bỉ từ nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, việc tìm lại vị thế số một vẫn là điều trăn trở lớn đối với những người làm thể thao Hà Nội.

Để giải quyết bài toán này, bộ môn Bóng đá thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đã kiên định với chiến lược đổi mới dài hạn, tiêu biểu là việc giao trọng trách Huấn luyện viên trưởng cho cựu tuyển thủ quốc gia Phùng Thị Minh Nguyệt từ mùa giải 2025.

Ban lãnh đạo đội bóng tạo điều kiện tối đa để ban huấn luyện trẻ xây dựng lối chơi và phát triển lực lượng thay vì gây áp lực thành tích tức thời. Thất bại hay những trận hòa vừa qua không phải là dấu chấm hết, mà là cơ sở để đội bóng Thủ đô mài giũa bản lĩnh, hoàn thiện bộ khung nhân sự. Thực tế, nhiều cầu thủ trẻ của Hà Nội đã được tung vào các trận đấu ở Giải vô địch quốc gia năm nay để rèn bản lĩnh trong khi các trụ cột bị chấn thương, trong đó có tiền đạo Hải Linh, cũng hồi phục như dự báo. Thế nên, khi đội Hà Nội 1 chỉ giành hạng ba chung cuộc ở mùa giải năm nay, lãnh đội và Ban huấn luyện của đội cũng đều bình thản đón nhận.

Nếu những tính toán về điểm rơi phong độ và công tác đào tạo trẻ được phát huy đúng thời điểm, bóng đá nữ Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả đột phá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - cột mốc quan trọng nhất đánh giá hiệu quả của cả một chu kỳ đầu tư chiến lược.