Giải bóng đá 'Nụ cười tháng 10' quyên góp hơn 50 triệu đồng ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam

Ban Tổ chức trao chức vô địch nhóm A cho đội Trần Gia Nguyên.

Mùa giải đầu tiên tổ chức quy tụ hơn 120 VĐV đến từ 12 đội bóng thuộc các doanh nghiệp trên lĩnh vực xây dựng, nội thất… Chung cuộc, Trần Gia Nguyên lên ngôi vô địch ở nhóm A; BOAO - Hội đồng hương Huế đoạt cúp vô địch nhóm B.

Với thông điệp “Kết nối doanh nghiệp - lan tỏa yêu thương”, kết thúc giải, Ban tổ chức đã bán đấu giá 2 chiếc cúp vô địch, đồng thời dành toàn bộ tiền thưởng cùng sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng để trao tặng các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Ông Hồ Viết Nam - Trưởng ban tổ chức cho biết, giải đấu không chỉ dừng lại ở một sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, giao lưu gắn kết, mà trên hết là hành trình chung tay vì cộng đồng. Ban tổ chức dự kiến duy trì giải thường niên, kết hợp hoạt động thể thao với công tác thiện nguyện.