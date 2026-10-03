Giải bóng đá nữ chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phường Chiềng Cơi khai mạc Giải bóng đá nữ chào mừng các ngày lễ lớn.

Các đội bóng tham dự giải.

Lãnh đạo phường Chiềng Cơi trao cờ lưu niệm cho các đội.

Tham gia giải có 12 đội bóng, với 168 vận động viên là hội viên phụ nữ thuộc các chi hội tổ, bản. Các đội bóng chia thành 2 bảng, thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội bóng hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo cổ động viên đến xem, cổ vũ.

Trận đấu vòng bảng tại giải.

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 5/10, nhằm tạo sân chơi, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong hội viên phụ nữ; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các chi hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, giải phong cách và các giải phụ.