Giải bóng đá nữ chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Ngày 3/10, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Chiềng Cơi phối hợp với Đoàn phường tổ chức Giải bóng đá nữ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).
Tham gia giải có 12 đội bóng, với 168 vận động viên là hội viên phụ nữ thuộc các chi hội tổ, bản. Các đội bóng chia thành 2 bảng, thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội bóng hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo cổ động viên đến xem, cổ vũ.
Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 5/10, nhằm tạo sân chơi, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong hội viên phụ nữ; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các chi hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, giải phong cách và các giải phụ.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/giai-bong-da-nu-chao-mung-ngay-thanh-lap-hoi-lhpn-viet-nam-ZOHz8irDg.html