Giải bóng đá Ngoại hạng Anh hoan nghênh bản án của cơ quan chức năng Việt Nam về vi phạm bản quyền

Giải Ngoại hạng Anh hoan nghênh phán quyết này, đồng thời coi đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những đối tượng vận hành và trục lợi từ các dịch vụ phát sóng trái phép.

Ngày 27-10-2026, Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh đã tuyên phạt 14 bị cáo phạm tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” do tham gia vận hành “Bún Chả TV”, một dịch vụ phát sóng trực tuyến trái phép các trận đấu thuộc Giải Ngoại hạng Anh và nhiều nội dung thể thao khác.

Trong số các bị cáo, 11 người bị tuyên án tù giam với tổng mức hình phạt là 9 năm 6 tháng. Ba bị cáo còn lại, mỗi người bị phạt 10 tháng tù nhưng được hưởng án treo, với thời gian thử thách là 12 tháng. Đây được xem là vụ án hình sự về vi phạm bản quyền lớn nhất từng được xét xử từ trước đến nay tại Việt Nam, đồng thời là lần đầu tiên hình phạt tù giam được áp dụng cho tội danh xâm phạm quyền tác giả tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam yêu cầu không vi phạm bản quyền.

Ông Stefan Sergot, Giám đốc Pháp lý và Thực thi Pháp luật của Giải Ngoại hạng Anh, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh những bản án nghiêm minh này. Kết quả xét xử cho thấy rằng, bất kỳ ai tham gia phân phối trái phép nội dung của Giải Ngoại hạng Anh đều phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hình sự nghiêm khắc. Mức án tù giam cùng các khoản tiền phạt được đưa ra là thông điệp răn đe đanh thép gửi tới những đối tượng đang vận hành và kiếm lời từ các dịch vụ phát sóng lậu. Việc “Bún Chả TV” lồng ghép các quảng cáo cờ bạc phi pháp song song với dịch vụ phát sóng chui cũng phơi bày bản chất tội phạm rộng lớn đằng sau các trang web vi phạm bản quyền. Triệt phá các đường dây này là yếu tố quan trọng để bảo vệ bản quyền giải đấu, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước các nguy cơ tiềm ẩn như mã độc, lừa đảo trực tuyến và nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân”.

Ông Stefan cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc xử lý vụ “Bún Chả TV”. Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác và cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm bản quyền và đưa những đối tượng vi phạm ra trước pháp luật”.