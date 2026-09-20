Giải bóng đá mini nam, nữ Cúp Đoàn thanh niên UBND thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp

Ở nội dung thi đấu dành cho nam, Đội Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xuất sắc giành chức vô địch giải đấu. Ảnh: BẢO LÂM

Diễn ra từ ngày 19/8 đến 19/9, giải thu hút hơn 700 vận động viên đến từ 39 cơ sở Đoàn trực thuộc cùng 5 đơn vị khách mời. Các đội tranh tài ở hai nội dung nam và nữ.

Ở nội dung nam, 29 đội bóng được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn các đội có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Sau đó, các đội tiếp tục tranh tài ở tứ kết, bán kết, chung kết và trận tranh hạng ba.

Trong trận chung kết diễn ra chiều cùng ngày, đội Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - chi nhánh Đà Nẵng hòa nhau 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam giành chiến thắng, qua đó nâng cao chức vô địch.

Giải ba thuộc về Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trong khi Bệnh viện Đà Nẵng nhận giải khuyến khích.

Ở nội dung thi đấu nữ, đội Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng xuất sắc giành chức vô địch giải đấu. Ảnh: BẢO LÂM

Ở nội dung nữ, 14 đội bóng được chia thành 4 bảng thi đấu. Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch.

Bệnh viện Đà Nẵng giành giải ba và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nhận giải khuyến khích.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, Ban tổ chức trao giải phong cách nội dung nam cho đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và nội dung nữ cho đội Liên quân Sở Khoa học và Công nghệ thành phố - Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Ban tổ chức trao danh hiệu vua phá lưới cho hai cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới ở nội dung thi đấu nam và nữ. Ảnh: BẢO LÂM

Ở các giải thưởng cá nhân, danh hiệu vua phá lưới nội dung nam thuộc về Trương Văn Trí của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Danh hiệu vua phá lưới nội dung nữ được trao cho Nguyễn Ánh Nguyệt của đội Liên quân Sở Nông nghiệp và Môi trường - Kho bạc Nhà nước khu vực XII.

Danh hiệu thủ môn xuất sắc nội dung nam thuộc về Lê Đình Tuấn Anh của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - chi nhánh Đà Nẵng. Ở nội dung nữ, thủ môn Diệp Thị Cẩm Phượng của Bệnh viện Đà Nẵng được vinh danh.

Ban tổ chức trao danh hiệu thủ môn xuất sắc cho hai cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới ở nội dung thi đấu nam và nữ. Ảnh: BẢO LÂM