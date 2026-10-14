Giải bóng đá kết nối doanh nghiệp

Tham gia giải có 4 đội bóng gồm: Hội Doanh nghiệp xã Hòa Tiến; đội cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan xã Hòa Tiến; Hội Doanh nghiệp xã Hòa Vang và Hội Doanh nghiệp xã Bà Nà. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội bóng cống hiến những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn, mang đến nhiều pha bóng đẹp và những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải Nhất cho Hội Doanh nghiệp xã Hòa Vang; giải Nhì thuộc về Hội Doanh nghiệp xã Bà Nà; giải Ba thuộc về đội cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan xã Hòa Tiến và giải Phong cách thuộc về Hội Doanh nhân xã Hòa Tiến.

Giải là hoạt động chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026); đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối và thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.