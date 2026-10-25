Giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông An ninh Thủ đô lập kỷ lục

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ 25 năm 2026 xác lập kỷ lục quy tụ 130 đội tham gia tranh tài, tạo nên ngày hội bóng đá hấp dẫn bậc nhất lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, đại diện các đội tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐIỆP PHI LÊ

Phát biểu khai mạc, nhà báo Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải bày tỏ, 25 năm, một chặng đường đủ dài để một giải đấu khẳng định bản sắc, tạo dựng uy tín và trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ học sinh Hà Nội. Trong hành trình ấy, có hàng nghìn trận bóng sôi động đã diễn ra; biết bao tài năng, năng khiếu được phát hiện, biết bao khoảnh khắc vui buồn, những giọt mồ hôi, những tiếng reo hò cuốn theo cả triệu người hâm mộ đã làm nên sức sống của giải. Với nhiều thế hệ học sinh, giải đấu không chỉ là một cuộc tranh tài bóng đá, mà còn là kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên, nơi tình bạn được vun đắp, tinh thần đồng đội được tôi luyện và những giá trị đẹp của thể thao được lan tỏa.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã vinh danh 5 trường có thành tích nổi bật trong 25 mùa giải, gồm: THPT Trần Quốc Tuấn, với 4 lần vô địch vào các năm 2008, 2014, 2015 và 2016; THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 3 lần vô địch vào các năm 2011, 2013 và 2017; THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, vô địch các năm 2002 và 2006; THPT Phan Huy Chú – Thạch Thất, vô địch các năm 2022 và 2023; THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất, vô địch năm 2024 và 4 lần giành ngôi á quân.

Ngay sau lễ khai mạc, 25 trận đấu vòng bảng đã diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Với 130 đội bóng cùng tranh tài, giải đấu hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá và lan tỏa tinh thần thể thao trong học đường Thủ đô.