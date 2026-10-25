Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội có số đội tham dự đông kỷ lục

Sáng 25/10, trên SVĐ Xuân Đỉnh, gần 5.000 thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh đến từ 130 trường THPT trên địa bàn thành phố tham gia Lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô năm 2026, mùa giải lịch sử đánh dấu sân chơi học trò tròn 25 năm tuổi.

Lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026. Ảnh: ANTĐ

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng BTC giải, cho biết, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội ra đời năm 2001, trải qua một hành trình đáng tự hào, trở thành một trong những sân chơi thể thao học đường giàu truyền thống, uy tín và sức lan tỏa của Thủ đô.

"Với nhiều thế hệ học sinh, giải đấu không chỉ là một cuộc tranh tài bóng đá, mà còn là kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên, nơi tình bạn được vun đắp, tinh thần đồng đội được tôi luyện và những giá trị đẹp của thể thao được lan tỏa”, Nhà báo Chu Quốc Dũng khẳng định.

Giải đánh dấu cột mốc 25 lần được tổ chức. Ảnh: ANTĐ

Mùa giải năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trùng thời điểm Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên (1976-2026), đồng thời xác lập kỷ lục 130 đội tham gia tranh tài, tạo nên ngày hội bóng đá hấp dẫn bậc nhất lịch sử.