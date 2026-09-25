Giải bóng đá học sinh nam Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

Tham gia giải có 84 vận động viên thuộc 8 đội bóng, được chia thành 2 bảng A và B, thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn các đội vào vòng tiếp theo.

Lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải.

Giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh nâng cao sức khỏe, phát triển năng khiếu, đồng thời, tăng cường giao lưu, đoàn kết, rèn luyện tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật và trung thực trong thi đấu. Góp phần xây dựng môi trường học đường tích cực, năng động trong năm học 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 24/9 - 15/10/2026 với tổng số 16 trận đấu.

Giải tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh nâng cao sức khỏe.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, sôi nổi, hấp dẫn.