Giải bóng đá giao lưu các trường THPT khối thi đua số 3 mở rộng

Đây là sân chơi dành cho giáo viên, cán bộ đang công tác tại các trường học, do Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đăng cai tổ chức. Có 14 đội bóng tham dự được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các trường: THPT Võ Chí Công, THPT Tôn Thất Tùng, THCS & THPT Nguyễn Khuyến. Bảng B gồm: THPT Trần Phú - Việt An, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Phan Thành Tài. Bảng C gồm: THPT Ông Ích Khiêm, THPT Sơn Trà, THPT Nguyễn Văn Thoại. Bảng D gồm: Đại học FPT Đà Nẵng, THPT Tây Giang, THPT Phan Châu Trinh và Liên quân Nam Trà My.

Giải hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động, pha bóng đẹp mắt cùng tinh thần thể thao nhiệt huyết. Thông qua giải, tạo không khí sôi nổi hướng đến kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026); tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ các trường thắt chặt đoàn kết và lan tỏa hình ảnh đẹp của những người làm công tác giáo dục.