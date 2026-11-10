Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 khai màn sôi động trên sân Pleiku

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn; Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Văn Ngọc

Mở màn lễ khai mạc là màn trình diễn cồng chiêng đặc sắc của các nghệ nhân Bahnar và Jrai đến từ làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) và xã Đak Đoa.

Âm vang cồng chiêng hòa cùng những điệu múa khi uyển chuyển lúc mạnh mẽ của các nghệ nhân đã tạo nên bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa, để lại ấn tượng trong lòng khán giả và các cầu thủ quốc tế.

Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh các tiết mục cồng chiêng, chương trình còn mang đến 2 ca khúc “Vang xa tiếng cồng chiêng” và “Những ngôi sao vàng”. Trong đó, tiết mục “Những ngôi sao vàng” có sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đội bóng đá nữ xã Đak Đoa cùng 300 nghệ nhân, tạo nên màn trình diễn quy mô và giàu sắc màu văn hóa.

Vũ điệu cồng chiêng mở màn cho lễ khai mạc giải đấu giao hữu quốc tế. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu khai mạc giải đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Bên cạnh cơ hội để các đội bóng giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, giải còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia.

Với Gia Lai, giải có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách. Đồng thời khẳng định tiềm năng, năng lực tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế của tỉnh.

Tiết mục “Những ngôi sao vàng” có sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đội bóng đá nữ xã Đak Đoa cùng 300 nghệ nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu năm nay quy tụ 4 đội bóng gồm chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng.

Đội bóng U23 Thái Lan chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Ban Tổ chức, đội vô địch sẽ nhận 100 nghìn USD, đội xếp thứ nhì nhận 40 nghìn USD; đội xếp thứ ba nhận 20 nghìn USD. Các giải thưởng cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2 nghìn USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1 nghìn USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1 nghìn USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1 nghìn USD).

Ngay sau lễ khai mạc là cuộc đối đầu đầy mong đợi giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) động viên, chúc mừng tổ trọng tài và 2 đội bóng trước trận đấu khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc