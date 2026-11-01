Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23-Gia Lai VTV Cup 2026: Hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23-Gia Lai VTV Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân vận động Pleiku, với sự tham gia của 4 đội: Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

Để chuẩn bị cho giải, Ban Tổ chức cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đang hoàn thiện cơ sở vật chất, sân thi đấu, sân tập, khu vực kỹ thuật và các phòng chức năng. Trong đó, sân vận động Pleiku đã được tu bổ, nâng cấp và trồng lại cỏ, bảo đảm điều kiện phục vụ thi đấu.

Sân vận động Pleiku là địa điểm tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23-Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: R.H

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, hậu cần, vệ sinh, lễ tân và truyền thông được triển khai đồng bộ. Công tác bố trí nơi lưu trú, ăn uống, phương tiện di chuyển cho các đội tuyển, ban huấn luyện và tổ trọng tài cũng được chuẩn bị chu đáo.

Ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành CLB Bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải - cho hay: Với nhiều năm hoạt động trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, CLB có kinh nghiệm, năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế.

Khách sạn Mường Thanh Gia Lai dự kiến là nơi lưu trú của các đội bóng tham dự giải. Ảnh: R.H

Giải thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Phần thưởng cho đội vô địch là 100 nghìn USD cùng cúp và huy chương vàng; đội á quân nhận 40.000 USD cùng huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD cùng huy chương đồng. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11, U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14-11.

Bên cạnh sân vận động Pleiku, sân Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng) có cơ sở vật chất đáp ứng việc tập luyện của các đội.

Hệ thống lưu trú, trong đó có khách sạn Mường Thanh Gia Lai đạt tiêu chuẩn 4 sao, cùng lợi thế giao thông hàng không rất thuận lợi cho các đội bóng, du khách đến Gia Lai.

“Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của các đội trong thời gian tham dự giải.

Với U23 Qatar, các phương án ăn uống sẽ được chuẩn bị phù hợp với quy định của đội. Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khi các đội đến Gia Lai đều cảm thấy hài lòng” - ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm.

Háo hức chờ ngày tranh tài

Trong số các đối thủ, U23 Thái Lan được xem là “kỳ phùng địch thủ” của U23 Việt Nam. Những lần chạm trán giữa 2 đội thường diễn ra quyết liệt, hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

U23 Qatar cũng là đối thủ có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Tại bán kết Giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam đã vượt qua đối thủ này với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu.

Dẫu vậy, với lực lượng được đánh giá cao, U23 Qatar được xem là thử thách lớn nhất trong cuộc đua vô địch. U23 Singapore cũng là đối thủ đáng chú ý, hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các đội bóng nước ngoài sẽ đến Gia Lai ngày 8-11. Cùng ngày, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự giải.

Giải đấu là cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

Đây cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn lực lượng, hướng tới bổ sung những gương mặt phù hợp cho đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Với Gia Lai, việc đăng cai giải đấu có sự góp mặt của các đội tuyển U23 quốc tế đang nhận được sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương tổ chức một giải đấu U23 quốc tế có quy mô lớn. Vì vậy, công tác tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh tại các tuyến phố ở Pleiku, góp phần tạo sức nóng trước ngày khai mạc.

Anh Trần Anh Tuấn (phường Pleiku) bày tỏ: “Việc được theo dõi các giải đấu có đội tuyển Việt Nam là điều rất đáng mong chờ. Giải được tổ chức tại Pleiku càng khiến tôi thêm háo hức, tự hào, bởi không phải lúc nào người hâm mộ địa phương cũng có cơ hội thưởng thức, trực tiếp hòa mình vào không khí bóng đá quốc tế. Tôi mong chờ cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan”.

Giải bóng đá giao hữu Quốc tế U23-Gia Lai VTV Cup 2026 là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh”.

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải - nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng giải không chỉ là sân chơi thể thao chất lượng, mà còn là sự kiện hấp dẫn, góp phần thu hút du khách, người hâm mộ bóng đá đến với Gia Lai”.